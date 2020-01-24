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Факти / Відео / Україна

У центрі Києва на очах руйнується римо-католицький костел Святого Миколая

У центрі Києва на очах руйнується римо-католицький костел Святого Миколая.

Ліпнина відвалюється, стіни в тріщинах – а це одна із візитівок Києва. Там розташований і Дім органної музики. Це єдина у Києві сакральна будівля у неоготичному стилі.

Нещодавно споруді виповнилося 110 років. Чи змінилось бодай щось на краще – з’ясовувала Катерина Рудешко.

До слова, Факти ICTV розповідали про найвеличніші костели України.

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