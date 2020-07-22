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У центрі Києва вибухнув автомобіль

У Києві навпроти національного палацу мистецтв Україна вибухнув автомобіль. Поліція та пожежники уже виїхали на місце події.

На даний момент, даних про постраждалих та власника автомобіля немає. Також поки невідомо, що саме спричинило вибух автомобіля. Тривають слідчі дії.

вибух автомобіля

Окрім того, у Харкові поліція повідомила, що перевіряє інформацію про захоплення заручників. На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції та оперативники.

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