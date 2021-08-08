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Маргарита Верещагіна |

У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси – 14 загиблих

Страшна аварія сталася на заході Туреччини. Перекинувся пасажирський автобус. Загинули чотирнадцять людей, одинадцять з них – на місці події.

Інцидент стався у провінції Баликесір.

За попередніми даними – водій втратив керування. Правоохоронці почали розслідування причин аварії.

Пожежі в Туреччині

Майже тиждень не вщухають лісові пожежі у Туреччині. Нині в країні нарахували більше 150 осередків загоряння.

Деякі пожежі локалізували, але через сильну спеку загроза не минає. Вогонь знищив житлові будинки, є загиблі.

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