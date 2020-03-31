У в’язницю за зараження коронавірусом! Як в “ДНР” протистоять Covid-19

Підхопив коронавірус – сідай в тюрму. В окупованому Донецьку вирішили налякати китайську недугу в’язницею та підвалами.

Так звані депутати так званого парламенту псевдореспубліки зібралися в захопленій бойовиками будівлі Донецької обласної адміністрації і стали ухвалювати псевдозакони, за якими жителів Донецька та окупованої частини області каратимуть штрафами та в’язницею, якщо вони раптом когось заразять коронавірусом.

Подробиці у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на окупованій Луганщині від пневмонії померло 9 людей.

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