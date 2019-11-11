У Великій Британії назвали імена російських спонсорів партії Джонсона

Партію британського прем’єра Бориса Джонсона фінансували росіяни, ймовірно, пов’язані з Кремлем.

Про це повідомляють британські ЗМІ, журналісти яких бачили звіт парламентського комітету з питань розвідки та безпеки про втручання Росії у вибори у Великій Британії.

Уряд Джонсона оприлюднення документа заблокував – мовляв, спершу самим треба його вивчити. Тим часом у звіті названо дев’ять конкретних імен. Серед них колишній співробітник російського Міністерства оборони і друг російського прем’єра Олександр Темерко та Любов Чернухіна, дружина колишнього соратника Путіна.

Читайте: ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон

За даними експертів, британська партія отримала від росіян мільйони фунтів стерлінгів. Також звіт розкриває зв’язки між донорами консерваторів та ФСБ.

До слова, Велика Британія спростить імміграційні закони, аби привабити до країни більше науковців, повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.