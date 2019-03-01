У Венесуелі люди масово шукають їжу на смітниках

З центробанку Венесуели диктатор Ніколас Мадуро вивіз 8 тонн золота.

Про це заявляють опозиційні депутати. За їхніми даними – зливки забрали, коли у банку не було постійних охоронців.

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Коштовний метал Мадуро хоче продати за кордон. Тим часом, венесуельці голодують. У містах, і зокрема у столиці – Каракасі, дедалі частіше можна побачити людей, які шукають їжу на смітниках.

І це не безхатьки – багато хто немає за що купити продукти. В країні інфляція – понад 2,5 млн відсотків.

До слова, з Центробанку Венесуели вивезли 8 тонн золота – ЗМІ.

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