У вересні знову здорожчають молочні продукти

За останній місяць ціни на молокопродукти в Україні зросли на 5%. У вересні подорожчання буде ще відчутнішим.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока. Загалом із початку року молочний кошик подорожчав на 16%.

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Головна причина – кризова ситуація в молочному скотарстві. Людям нерентабельно тримати корів, адже закупівельна ціна молока занадто низька.

З початку року вирізали майже 12 тис. рогатих, зменшується і кількість малих ферм.

Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні найвища в Європі – 20%. Проти 7% – у Німеччині, чи 5% – у Польщі, – нарікають в Асоціації.

Нагадаємо, Україні дозволили експортувати молочну продукцію до Японії.

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