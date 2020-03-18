У Вінниці почали дезінфікувати багатоповерхівки

У Вінниці взялися за дезінфекцію багатоповерхівок. Двері, перила, ліфти та поштові скриньки обробляють спеціальним розчином.

Усі під’їзди двічі на день дезінфікує спеціальна служба. На знезараження витрачають не більше 15 хвилин.

Працюють у парі: один робітник розпиляє розчин, інший одразу протирає ручки вхідних дверей, кнопки підйомників і вимикачі.

Загалом у Вінниці понад півтори тисячі багатоповерхівок, їх дезінфікують за гроші з міського бюджету. Запевняють: хоч будинків багато, розчину вистачає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Радомишлі дезінфікували церкву, до якої ходила померла від коронавірусу.

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