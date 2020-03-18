Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

У Вінниці почали дезінфікувати багатоповерхівки

У Вінниці взялися за дезінфекцію багатоповерхівок. Двері, перила, ліфти та поштові скриньки обробляють спеціальним розчином.

Усі під’їзди двічі на день дезінфікує спеціальна служба. На знезараження витрачають не більше 15 хвилин.

Працюють у парі: один робітник розпиляє розчин, інший одразу протирає ручки вхідних дверей, кнопки підйомників і вимикачі.

Загалом у Вінниці понад півтори тисячі багатоповерхівок, їх дезінфікують за гроші з міського бюджету. Запевняють: хоч будинків багато, розчину вистачає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Радомишлі дезінфікували церкву, до якої ходила померла від коронавірусу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

10 кг м’яса і 4 рулони паперу: закритий через коронавірус ресторан продає “набір виживання”
10 кг м’яса і 4 рулони паперу: закритий через коронавірус ресторан продає “набір виживання”
Тотальний колапс замість карантину: як пройшов перший день без метро
Тотальний колапс замість карантину: як пройшов перший день без метро
Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань
Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань
Політичні сили повинні об’єднатися заради подолання кризи – Новинський
Політичні сили повинні об’єднатися заради подолання кризи – Новинський
Відновлення роботи метро в Києві не розглядається – Кличко
Відновлення роботи метро в Києві не розглядається – Кличко
В Україні зафіксовано ще два випадки коронавірусу
В Україні зафіксовано ще два випадки коронавірусу
Як зробити антисептик для рук без спирту
Як зробити антисептик для рук без спирту
Чи передається коронавірус через секс
Чи передається коронавірус через секс

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка