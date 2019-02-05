У Вінниці виготовлятимуть сонячні панелі – постачатимуть навіть за кордон

Україна має свій перший завод, який працюватиме на відновлювальну енергетику. Сонячні панелі – для побутових, комерційних і промислових електростанцій з річною потужністю у двісті мегават взялись виготовляти у Вінниці.

На цій фабриці наче у лікарні – все стерильно. Комплектуючі для відновлювальної енергетики – надто тендітні – і будь-яке попадання навіть пилу псує усю партію.

Чотири цехи: збірка панелей, ламінування, формування рамки та вихід і понад 120 працівників – це основа нового заводу. Аби потрапити на підприємство люди мали вчитись місяцями, а ще розуміти що таке сонячні панелі, мати вищу освіту і пройти конкурс. І за ці знання відповідна оплата – щонайменше 15 тис. гривень у місяць.

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Панелями торгуватимуть як в Україні, так і за кордоном, і підприємство планує скласти конкуренцію китайським виробникам, які займають світове лідерство з виробництва сонячних панелей. Це сигнал для усіх гравців на ринку, що Україна має має конкурентну можливість.

А ще наша держава одна із пріоритетних країн, яка цікавить інвесторів саме у відновлювальній енергетиці. Так за останні чотири роки було залучено 1,7 млрд євро інвестицій в дану галузь. З них 1 500 млн. євро в генерацію тепла з альтернативних видів палива.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Норвегія інвестує до €400 млн в українську відновлювальну енергетику.

Опубліковано Лютий, 05 в 20:05



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