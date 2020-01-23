У Вінниці знищують хокейне майбутнє країни – припиняє роботу остання льодова арена

У Вінниці знищують хокейне майбутнє країни – це місто колись давало спорту чемпіонів льодових арен, а тепер вихованцям ключки та шайби доведеться шукати місце для занять – у місті не залишиться жодної арени, а було аж три.

Зараз ще діє єдина приватна, але власники готуються до переїзду. Вони пропонували місцевій владі викупити майданчик, однак у чиновників грошей не має.

Водночас, батьки спортсменів пишуть петиції та закликають вберегти льодову арену для дітей. Подробиці у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Путін впав перед глядачами хокейного матчу.

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