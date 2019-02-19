У воду витекло дизельне пальне. Чому на одеському пляжі досі стоїть напівзатоплений буксир

Дельфін – один із центральних пляжів Одеси. Тут уже 3 місяці стоїть напівзатоплений буксир Паралель. Торік, наприкінці листопада, судно тягнуло баржу, але потрапило в шторм. Хвилями буксир прибило до пляжу, а от баржу віднесло до Чорноморська. Екіпажі врятували.

Та на баржі виявили рекордну кількість контрабандних цигарок – на 1 млн доларів. І баржа, і контрабандний товар досі арештовані. Цигарки утилізують. А ось буксир став пляжною цікавинкою, однак – небезпечною.

Буксир буквально розвалюється на очах. Окрім цього, у воду витекло дизельне пальне, яке утворило масляну плівку, проте з часом хвилі та вітер віднесли її в море. Втім екологічна загроза залишається й надалі, адже невідомо, скільки дизеля ще залишилося в кораблі.

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Буксир загородили, однак шторм огорожу зніс. Експерти стверджують, судно потрібно відтягнути подалі від людей, аби не сталося біди.

Проте транспортувати його не так уже й просто. Підняття судна – процедура не з дешевих. До того ж, воно має власника, і жодне відомство без рішення суду не може чіпати буксир, переконують в СБУ.

Поки власник ігнорує зобов’язання слідчого. Якщо він так і не прибере баркас, долю судна вирішуватиме суд. А тим часом, до початку курортного сезону залишаються лічені місяці.

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