У ВООЗ назвали цифру: скільки людей потрібно вакцинувати, щоб приборкати Covid-19

У Сполучених Штатах вважають реальним до свого Дня незалежності, яке відзначають 4-го липня щепити 70% населення. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що вакцин на найближчі місяці на всі країни може не вистачити – їх не встигають виготовляти.

Вашингтон починає надавати світу 80 млн доз. Наразі вакцину відправили до Південної Кореї. Аби приборкати пандемію у світі потрібно до кінця вересня вакцинувати щонайменше 250 млн людей. А це трохи більше третини населення планети.

Читайте Чотири регіони України відповідають показникам зеленої зони за епідпорогом

Та програма із забезпечення безкоштовними вакцинами COVAX перебуває під загрозою зриву через нестачу вакцин, саме в рамках цьому механізму Україна теж отримує препарати для імунізації.

Виконати план буде майже неможливо. Адже у червні та липні Україна не отримає достатньої кількості препарату. Тож проводити щеплення так швидко, як хотілося б, поки немає можливості. А від цього залежить скільки життів можна буде врятувати.

Сполучені Штати активно вакцинують населення. Однак минулого тижня зафіксували збільшення госпіталізацій дітей через ускладнення від коронавірусу.

Майже третина малюків потрапили до відділень інтенсивної терапії. Лікарі пов’язують це зі збільшенням числа більш заразних варіантів недуги. Тож активніше почнуть вакцинувати підлітків.

В Британії також дозволили робити щеплення дітям від 12 років вакциною Pfizer. У Нідерландах людям, які вже перехворіли на Covid-19, вводитимуть одну дозу вакцини. Адже нові дослідження свідчать, що протягом півроку цього буде достатньо для імунної системи.

Китай схвалив вакцину Sinovac для дітей від 3 років

У Китаї схвалили вакцину проти коронавірусу Sinovac для екстреного використання для дітей у віці від трьох років та підлітків до 17 років.

Про це повідомив голова Sinovac Biotech Інь Вейдун. За його словами, діти мають нижчий пріоритет для імунізації від Covid-19 порівнюючи з людьми похилого віку, у яких вища ймовірність ускладнень після захворювання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.