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У ВООЗ не бачать сенсу вакцинувати людей третьою дозою

Анна Боль Журналістка Факти ICTV

Додаткові дози вакцини проти коронавірусу потрібні лише людям з ослабленим імунітетом. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Вони не бачать сенсу проводити щеплення третьою дозою. Натомість рекомендують спочатку вакцинувати якомога більше населення планети.

Адже у деяких країнах уже фіксують нову хвилю коронавірусу. Зокрема, Франція уже повідомляє про п’яту хвилю. Ледь не щодня оновлюють антирекорди у Росії. А у Нідерландах оголосили карантин на три тижні.

Також нещодавно директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге повідомив, що головним рушієм поширення коронавірусу є відвідування дітей шкіл. Тому він закликає активно вакцинувати учнів.

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