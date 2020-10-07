У Вишневому відкрили новий фітнес-клуб Sport Life

У місті Вишневому відкрився новий клуб Sport Life зі значним спектром фітнес-послуг. І недарма, адже восени надзвичайно важливо турбуватись про свій імунітет. А спорт допомагає у цьому.

– Враховуючи нинішню ситуацію Sport Life намагається підтримувати здоров’я населенню. Міцне здоров’я, красива фігура – це можливо. Для цього необхідно трохи завзятості, бажання, воля і життя зміниться на краще, – підкреслює віце-президент мережі Алла Щербакова.

У фітнес-клубах Sport Life запевняють, що продовжують і надалі дотримуватися рекомендацій МОЗ та ВООЗ щодо правил антивірусної безпеки, зокрема й щодо контролю стану води.

Також новий клуб мережі відкрили і у Житомирі.