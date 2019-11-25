У якому стані Кулеба та його діти після ДТП
Після ДТП, у яке потрапив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, чиновник знаходиться у лікарні Феофанія.
Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, пошкодження грудної клітки та живота, переламані ребра та забій легень.
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Він при тямі, натомість його старший син досі непритомний в інтенсивному неврологічному відділенні.
Омбудсмен подякував у соцмережі за підтримку і сказав, що найкращою допомогою для нього і дітей буде молитва.
Нагадаємо, напередодні автомобіль Toyota, яким керував Кулеба, виїхав на червоне світло на перехрестя і намагався проїхати дорогу з чотирма смугами руху.
2019-11-25
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