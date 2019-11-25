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У якому стані Кулеба та його діти після ДТП

Після ДТП, у яке потрапив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, чиновник знаходиться у лікарні Феофанія.

Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, пошкодження грудної клітки та живота, переламані ребра та забій легень.

Читайте: На питання відповім пізніше – Кулеба про ДТП зі своєю участю

Він при тямі, натомість його старший син досі непритомний в інтенсивному неврологічному відділенні.

Омбудсмен подякував у соцмережі за підтримку і сказав, що найкращою допомогою для нього і дітей буде молитва.

Нагадаємо, напередодні автомобіль Toyota, яким керував Кулеба, виїхав на червоне світло на перехрестя і намагався проїхати дорогу з чотирма смугами руху.

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