У яких містах України почали закривати заклади на карантин

Про закриття закладів громадського харчування вже оголосила низка міст, зокрема Львів, Івано-Франківськ та Черкаси. Тут тимчасово не працюватимуть магазини, окрім продуктових та аптек. Обмеження також стосуються торговельно-розважальних центрів, будівельних ринків, клубів, барів, дискотек.

Офіційно таке рішення ще мають підтвердити комісії з надзвичайних ситуацій. Їх ухвалять на ранкових засіданнях, але очільники міст уже закликали представників бізнесу поставитися до ситуації з розумінням та перейти на віддалений режим роботи. Про те, як у містах готуються до епідемії в сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, у мешканця Чернівців, який став першим хворим на коронавірус в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.