Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

У яких містах України почали закривати заклади на карантин

Про закриття закладів громадського харчування вже оголосила низка міст, зокрема Львів, Івано-Франківськ та Черкаси. Тут тимчасово не працюватимуть магазини, окрім продуктових та аптек. Обмеження також стосуються торговельно-розважальних центрів, будівельних ринків, клубів, барів, дискотек.

Офіційно таке рішення ще мають підтвердити комісії з надзвичайних ситуацій. Їх ухвалять на ранкових засіданнях, але очільники міст уже закликали представників бізнесу поставитися до ситуації з розумінням та перейти на віддалений режим роботи. Про те, як у містах готуються до епідемії в сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, у мешканця Чернівців, який став першим хворим на коронавірус в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дистанційне навчання для школярів: де дивитися відеоуроки
Дистанційне навчання для школярів: де дивитися відеоуроки
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Київ не закриватимуть на в’їзд і виїзд під час карантину
Київ не закриватимуть на в’їзд і виїзд під час карантину
В Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія
В Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія
Карантин в Україні: місцевій владі дозволять обмежити роботу громадського транспорту
Карантин в Україні: місцевій владі дозволять обмежити роботу громадського транспорту
МАУ виконає 11 рейсів для евакуації українців (СПИСОК)
МАУ виконає 11 рейсів для евакуації українців (СПИСОК)
Карантин в Україні: які обмеження та що відбувається в населених пунктах
Карантин в Україні: які обмеження та що відбувається в населених пунктах
Футболісту Челсі загрожує штраф через порушення карантину
Футболісту Челсі загрожує штраф через порушення карантину

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка