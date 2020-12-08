У Європі почалася вакцинація від коронавірусу
8 грудня у Європі офіційно стартувала вакцинація проти Covid-19. Першою зробила це Британія, щеплення отримала 90-річна пенсіонерка з Північної Ірландії. Готова до вакцинації й уся королівська родина.
Маргарет Кіннан та Вільям Шекспір увійдуть у новітню історію Великої Британії як перші, хто отримав щеплення від коронавірусу. О 6.31 в університетській лікарні міста Ковентрі вакцинувалася 90-річна жінка. За нею – 81-річний тезка знаменитого поета.
Перша хвиля щеплень від коронавірусу проходить у понад 50 британських лікарнях. Імунізують людей віком 80+, персонал будинків для літніх та медиків. Кожному, хто вакцинувався, видають сертифікат.
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Загалом планують вакцинувати 20 млн людей – це майже третина населення. На першому етапі використають 800 тис. доз.
Вакцинація у США та Канаді може розпочатися вже наступного тижня. В Україну ж ліцензована вакцина надійде не раніше літа, хоча не виключено постачання препарату людям із зони ризику раніше.
Водночас у МОЗ України зазначають, що можливі проблеми у поставці партій вакцин.