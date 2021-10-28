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Юлія Соколова |

У Європі почали знижуватися ціни на газ після заяви Кремля про збільшення поставок

Ціни на газ у Європі почали знижуватися після того, як президент Росії Володимир Путін доручив російському газовому монополісту Газпром закачувати блакитне паливо до європейських сховищ.

Заповнення сховищ газу в Європі має розпочатися з 8 листопада. Почнуть з Австрії та Німеччини.

На фоні цих новин станом на вечір четверга, 28 жовтня, ціна листопадового ф’ючерсу на газ на нідерландському хабі TTF знизилася на понад 11% (до позначки 77,235 євро за МВт-год). Це приблизно 945 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

Хоча ще напередодні, 27 жовтня, вартість листопадового ф’ючерсу на газ перевищувала 86 євро за МВт-год (або понад 1000 доларів за тисячу кубометрів).

ціни на газ

Раніше Європейський Союз звинуватив Москву в газовому шантажі, адже сховища напередодні опалювального сезону були заповнені на критично низькому рівні. Крім того, Росія ще й обмежила поставки та відмовилася закуповувати додаткові транзитні потужності.

Через це ціна на блакитне паливо в Європі перевищила рекордні 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Таким чином Кремль намагається пришвидшити сертифікацію свого проекту – газопроводу Північний потік-2, яким доправлятиме газ до Європи в обхід України.

У Держдепартаменті США нещодавно повідомили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року. Це пов’язано із сертифікацією в Німеччині та Єврокомісії, яка може затягнутися до весни.

У жовтні Україна подала заявки на участь у сертифікації компанії-оператора газопроводу – Nord Stream-2 AG. Заявки німецькому регулятору спрямували НАК Нафтогаз України та Оператор ГТС України. Якщо Німеччина їх прийме, це зобов’яже враховувати позицію України при сертифікації.

У вересні депутати Європарламенту звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення запуску Північного потоку-2. Вони закликали розслідувати роль російського газового монополіста в різкому зростанні цін на газ у Європі.

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