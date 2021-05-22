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Факти / Відео / Україна

У Європі таких немає: секретна радіо-локаційна станція Шипка на Закарпатті

На Закарпатті біля міста Мукачево є секретна радіо-локаційна станція Шипка. Вона може стежити за об’єктами в космосі і бачити балістичні ракети за тисячі кілометрів.

Від 79-го року і впродовж трьох десятиліть – станція безперебійно контролювала космічний простір над усією Західною Європою, Середземним морем і Північною Африкою. Останні 12 років не працює. Хоча може.

Обладнання збережено, хоч і застаріле. Нині потроху триває модернізація. Зацікавилася Європа, бо там таких потужних і точних радіо-локаційних станцій немає.

Китайський марсохід

Перший китайський марсохід Чжужун зійшов з посадочної платформи на поверхню Червоної планети.

Китай висадив космічний корабель з марсоходом на Марсі 15 травня. Таким способом Китай став другою країною після США, яка почала дослідження цієї планети.

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