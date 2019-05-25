У Запоріжжі скандал із земельними ділянками для ветеранів АТО

У Запоріжжі завдяки ветеранам АТО викрито ймовірні масштабні оборудки із землею. Ветерани та родичі загиблих вояків кілька тижнів тому почали активно оформлювати документи, на обіцяні владою ділянки. Втім, несподівано з’ясувалося, що значна частина цих гектарів – вже має власників.

І навіть більше – це, начебто, вказано на сайті державних землевпорядників. Натомість, чиновники мерії запевняють – ті угіддя вже давно належать місту. Розбиратися у ситуації взялася місцева прокуратура, що вже наклала арешт на суперечливі ділянки та підозрює колишнього високопосадовця у махінаціях із ними.

Межі земельних ділянок під забудову ще торік узгодила спецкомісія – до неї увійшли ветерани і чиновники. Майже три сотні людей вже почали оформлювати документи – та кілька днів тому їм зателефонували землевпорядники та шокували новиною.

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Про те, що ці ділянки – земля приватних аграріїв із сусіднього містечка Вільнянськ, відомо вже 14 років, запевняють у місцевому управлінні Держгеокадастру.

Усі ці дані вказані на мапах Держгеокадастру, вони у вільному доступі на сайті відомства.

У запорізькій мерії переконують – коли торік обирали ділянки для ветеранів АТО – ті землі на мапі були вільними.

Чиновники скликали термінове засідання земельної комісії і запевнили – намагатимуться повернути ділянки ветеранам АТО. Тим часом правоохоронці наклали арешт на спірні землі. А щодо колишнього керівника Вільнянського району почато розслідування. Його підозрюють у підробці документів, завдяки яким у приватну власність аграріям перейшло понад 30 га землі.

До слова, у Харкові ветеран АТО три роки добивається права на безкоштовний проїзд.

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