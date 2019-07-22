У Запоріжжі власниця турфірми взяла гроші у туристів і поїхала закордон

Покласти в кишеню майже півмільйона гривень і втекти – світ за очі. У Запоріжжі директорка турфірми з промовистою назвою Мандри-Шмандри – ошукала зо два десятки туристів, що встигли сплатити чималі суми за путівки та натомість лишилися вдома та без грошей. Нині люди вже згуртувалися та подали заяви до поліції про шахрайство. Втім, кажуть, мандрівники, стягти борги із бізнес-вумен майже неможливо, бо втікачка – виїхала за кордон.

Ще навесні Олексій із дружиною запланували – у розпал літнього сезону відпочинуть у Єгипті. Фірму Манрди-Шмандри їм порадили друзі. Тож подружжя, не вагаючись, передало туроператору чималу суму.

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Та напередодні вильоту слухавку у Мандрах-Шмандрах перестали піднімати, каже чоловік, тож він сам вирішив заїхати до їхнього офісу. У дверях спорожнілого офісу турфірми стирчала записка, у якій власниця компанії Віра Квашенкіна вибачалася перед клієнтами за те, що поцупила їхні гроші.

Катерині Мандри-Шмандри також порадили друзі. У березні дівчина з майбутнім чоловіком замовили там за 20 тисяч гривень весільну подорож. Та за кілька днів до мандрівки власниця турфірми ошелешила молодят звісткою.

Кілька років поспіль Мандри-Шмандри винаймали приміщення у триповерхівці в центрі міста. Та вже два тижні тут – осередок страхової компанії. Її співробітниця просить не показувати обличчя, та зізнається – охочі до мандрівок досі шукають тут турфірму.

Ошукані мандрівники згуртувалися, аби домогтися повернення грошей. І з’ясували, що власниця турфірми створила своєрідну фінансову піраміду, півроку внесками клієнтів гасила старі борги. Люди підрахували – жінка нагріла руку щонайменше, на півмільйона гривень.

Юристи пояснюють – нині відкрити турфірму може кожен – державне ліцензування такої діяльності скасували. Тож варто бути обачними, обираючи компанію, до якої збираєтесь нести гроші. Два десятки ошуканих туристів подали заяви до поліції, там вже відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство і шукають втікачку.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як не стати жертвою курортних шахраїв.

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