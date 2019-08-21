У заповіднику на Дніпропетровщині знайшли звалище медичних відходів категорії В

Небезпечна знахідка в лісі на Дніпропетровщині.

Поруч із заповідною зоною люди натрапили на гори медичних відходів. Використані шприци, голки, системи для крапельниць, розбиті ампули від ліків – усе це невідомі вивезли на місцевий смітник і викинули просто неба. Що тепер робити людям та хто зрештою має прибрати звалище медичних відходів – нині розбираються правоохоронці.

Місцеві Обухівки кажуть, що звалище, яке всього за кілька кілометрів від заповідної зони розрослося цього літа. Тут поряд із будівельним сміттям медичні відходи, ходити цією дорогою до лісу люди бояться, адже тут легко можна наступити на використані голки від шприців.

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За законом, утилізувати такі відходи мають спеціальні підприємства, з ними кожен медзаклад укладає угоду. Найчастіше тендер виграють приватні компанії, але не всі мають відповідну ліцензію.

Замість того, щоб спалювати медичне сміття у спеціальній печі, недобросовісні компанії часто просто його викидають. Щоб зупинити таку тенденцію, у Міністерстві розробили законопроект і передали на розгляд до Парламенту. Поки ж урядовці лише час від часу перевіряють, чи мають компанії належне обладнання для утилізації відходів.

Про небезпечне звалище в лісі у сільраді чують уперше. Чия це ділянка і хто викинув сміття – не знають. Обставини інциденту вивчає спеціальна комісія.

Нині на місці працюють слідчі, скільки триватимуть перевірки – невідомо. Правоохоронці також встановлюють, кому належить ділянка. Адже за законом прибирати звалище має власник території.

Нагадаємо, у Києві встановили 2,5 тисячі спеціальних контейнерів. Окремо – для скла, паперу та пластику.

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