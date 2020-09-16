У Житомирі відкрили новий фітнес-клуб мережі Sport Life
Українці дедалі більше прихиляються до здорового способ життя, зокрема занять спортом, відвідання фітнес-клубів.
Тепер ця тенденція стає популярнішою не лише у мешканців великих міст, але й в інших регіонах України. Так на цих вихідних у Житомирі урочисто відкрили фітнес-клуб мережі Sport Life.
Адже заняття спортом не лише можуть допомогти підтримати фізичний стан людей, але й психологічний на фоні вже тривалих карантинних обмежень.
Читайте: Послаблення карантину: які правила діють у спортзалах та фітнес-центрах
Керівники спортивного клубу запевняють, що у Sport Life дотримуються всіх безпечних заходів, дистанції та масочного режиму для персоналу. Повсюди розташовані антисептики і обробляються поверхні.
Окрім того, пандемія вірусу значно змінила життя людей, зокрема і можливості займатися спортом, і родинні бюджети.
Щоб долати ці виклики, щоб більше українців мали можливість займатися спортом, група компаній Sport Life, за підтримки партнерів, зменшила фінансове навантаження для відвідувачів.