У Житомирі відкрили новий фітнес-клуб мережі Sport Life

Українці дедалі більше прихиляються до здорового способ життя, зокрема занять спортом, відвідання фітнес-клубів.

Тепер ця тенденція стає популярнішою не лише у мешканців великих міст, але й в інших регіонах України. Так на цих вихідних у Житомирі урочисто відкрили фітнес-клуб мережі Sport Life.

Адже заняття спортом не лише можуть допомогти підтримати фізичний стан людей, але й психологічний на фоні вже тривалих карантинних обмежень.

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Керівники спортивного клубу запевняють, що у Sport Life дотримуються всіх безпечних заходів, дистанції та масочного режиму для персоналу. Повсюди розташовані антисептики і обробляються поверхні.

Окрім того, пандемія вірусу значно змінила життя людей, зокрема і можливості займатися спортом, і родинні бюджети.

Щоб долати ці виклики, щоб більше українців мали можливість займатися спортом, група компаній Sport Life, за підтримки партнерів, зменшила фінансове навантаження для відвідувачів.

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