У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти

У Золотоноші транспортний хаос, після того як згорів автобусний парк маршрутки майже не їздять, а таксисти наживаються.

Вогонь причина транспортних бід людей і трагедія для підприємства і його працівників. Позаминулої ночі тут на стоянці за лічені хвилини спалахнули автобуси, 12 вигоріло до тла.

Із 17 автобусів підприємства лишилося всього п’ять. Три стояло на ремонту у майстерні, два на майданчику поряд тими, що горіли. Їх вдалося врятувати.

На підприємстві схиляються до версії підпалу. Поліція таку версію не виключає, але розслідує й інші мотиви.

В районі працює п’ять перевізників, нині залишилось чотири. Але постраждалий перевізник обслуговував найбільше маршрутів, це 21 село і дві тисячі пасажирів щодня. Районна влада просить навіть сільгоспвиробників допомогти транспортом.

Вночі 24 серпня, близько 1.30, рятувальники отримали виклик про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша Черкаської області.

Займання автобуса помітив охоронець автопарку. Він встиг до приїзду пожежників відігнати один у безпечне місце, проте техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню.

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