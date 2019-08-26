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Факти / Відео / Україна

У зоні ООС помер 25-річний командир взводу Тихон Курбатов

Поки вся країна дивилася ходу гідності по телевізору, вшановувала марш ветеранів на Хрещатику,наші вояки відбивали атаку.

Саме на цій ділянці фронту напередодні під окупованою Горлівкою в результаті кулеметного обстрілу або пострілу снайпера загинув 25-річний командир взводу Тихон Курбатов. Чергами з автоматичних гранатометів терористичні війська перешкоджали евакуювати з позицій тіло загиблого армійця. Українські військові змусили ворога вгамуватися.

У серпні загинули 14 наших військовослужбовців, половина з них – бойові втрати. Утричі більше кількість поранених. За вчора, з пораненням двоє армійців у районі Мар’їнки ще один біля Золотого-4. Один військовий поранений і сьогодні зранку.

Читайте: Як готуються до Дня незалежності у зоні ООС

По всій лінії фронту спостерігається нарощування противником калібрів та інтенсивності вогню. 37-ий день безперервного режиму тиші вказує на повний зрив домовленостей і 21-ий черговий виток спіралі бойових дій.

Тим часом Збройні сили України на териконах під окупованою Горлівкою встановили три новеньких українських прапори. У ці вихідні синьо-жовтий стяг з’явився і в Донецьку, Луганську та Іловайську. А в тилу бойовиків, в окупованому Лутугиному місцеві патріоти розмалювали російську БМП в синьо-жовті кольори.

Нагадаємо, російські бойовики скинули гранату з безпілотника – один український воїн поранений.

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