У звільненому від бойовиків селі на Донбасі люди не отримують пенсії

Російські окупанти розмістили за межами виділених місць для зберігання військової техніки 21 танк в районі села Тернове, що на схід від Донецька. Про це сказано у звіті моніторингової місії ОБСЄ. Загалом, на передовій – без втрат, поранено одного військового.

Вулиця прифронтового Травневого плавно перетікає у вулицю Гладосового. Для немісцевих розрізнити, де закінчується одне село і починається друге – неможливо. Жодних покажчиків тут нема. І коли двічі на тиждень сюди приїжджає єдиний магазин на колесах, за харчами сходяться з найвіддаленіших хат.

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Села Травневе та Гладосово українські військові звільнили ще рік тому. Однак за документами під український прапор перейшло лише село Травневе, а Гладосове досі залишається офіційно сірою зоною. І сюди не надходять українські виплати.

Виявляється рішення, щоби відокремити звільнене Гладосове від захопленої Горлівки вже рік як застрягло в парламенті. І чотири десятки пенсіонерів стали заручниками депутатів. На відміну від депутатів, кордонів між цими двома селами не існує і для бойовиків. Кулі та снаряди однаково летять і в Травневе, і в Гладосове.

Обидва села як на долоні із захопленого бойовиками селища Гольмівського. Тамтешня промзона стала справжнім головним болем для українських армійців та місцевих. Доломітний завод, який раніше давав людям роботу, тепер став базою бойовиків і завдає місцевим лише руйнувань.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як манекени рятують бійців у зоні ООС.

Опубліковано Cічень, 16 в 19:35



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