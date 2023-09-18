Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Удар по “адміністрації” Пушиліна та кадри бою за Кліщіївку! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
– Ракетна атака на Україну вночі 18.09.2023 — подробиці;
– Обстріли півдня Одещини: ситуація в Ізмаїлі;
– Атака на Донеччину 18.09.2023 — росіяни обстріляли околиці Торецька;
– В Гаазі почалися публічні слухання у справі щодо геноциду українців;
– Звільнення Кліщіївки: воїни із бригади Лють показали кадри одного з боїв;
– Вибух в “адміністрації голови ДНР” в тимчасово окупованому Донецьку;
– Шпигував за ЗСУ: у Дніпрі СБУ затримали агента ФСБ;
– Щодня на лінії вогню: як працюють поліцейські в Оріхові.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:00 (18.09.2023).
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