Удар по Антонівському мосту: перевезення техніки РФ на Херсонщині ускладнені до унеможливлення

Завдяки точковим ударам Збройних сил України перевезення важкої техніки російською армією на Херсонському напрямку ускладнені до унеможливлення.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь України Наталя Гуменюк.

– Знов завдано удар по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус як непроїзного. Це означає, що важка техніка та перевезення боєприпасів надзвичайно ускладнені до унеможливлення, – зазначила Гуменюк.

Росія не може використовувати два головні автомобільні мости, що забезпечують доступ до окупованої території на західному березі Дніпра в Херсонській області. Про це заявили у британській розвідці.

Високоточні удари ЗСУ зробили непридатною для проїзду важкої військової техніки переправу через Дніпро в Новій Каховці. Перед цим був структурно підірваним Антонівський міст, де росіяни зробили лише поверхневий ремонт.

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