Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Удар по Антонівському мосту: перевезення техніки РФ на Херсонщині ускладнені до унеможливлення

Юля Захарченко редакторка стрічки

Завдяки точковим ударам Збройних сил України перевезення важкої техніки російською армією на Херсонському напрямку ускладнені до унеможливлення.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь України Наталя Гуменюк.

– Знов завдано удар по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус як непроїзного. Це означає, що важка техніка та перевезення боєприпасів надзвичайно ускладнені до унеможливлення, – зазначила Гуменюк.

Росія не може використовувати два головні автомобільні мости, що забезпечують доступ до окупованої території на західному березі Дніпра в Херсонській області. Про це заявили у британській розвідці.

Високоточні удари ЗСУ зробили непридатною для проїзду важкої військової техніки переправу через Дніпро в Новій Каховці. Перед цим був структурно підірваним Антонівський міст, де росіяни зробили лише поверхневий ремонт.

Читайте
ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карта бойових дій на 14.08.2022 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 14.08.2022 – ситуація на фронті
Підготовка до опалювального сезону 2022: українці масово скуповують дрова
Підготовка до опалювального сезону 2022: українці масово скуповують дрова
Примушують до співпраці з ворогом: в Енергодарі через катівні РФ пройшли понад тисячі людей
Примушують до співпраці з ворогом: в Енергодарі через катівні РФ пройшли понад тисячі людей
Окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ Смерч та ракетами С-300, є поранені
Окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ Смерч та ракетами С-300, є поранені
Єрмак назвав формулу перемоги над “русским міром”
Єрмак назвав формулу перемоги над “русским міром”
Обстріли Нікополя, Змієва та Миколаєва: що відбувається на 172-гу добу війни (онлайн)
Обстріли Нікополя, Змієва та Миколаєва: що відбувається на 172-гу добу війни (онлайн)
Східні країни НАТО просять США допомогти з обороною, побоюючись нападу Росії – WP
Східні країни НАТО просять США допомогти з обороною, побоюючись нападу Росії – WP
Що відбуватиметься на фронті восени – прогноз Мусієнка
Що відбуватиметься на фронті восени – прогноз Мусієнка
Знайшли помилку в тексті?
Помилка