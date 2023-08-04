Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди

У лікарнях залишаються 11 людей, які постраждали від російського терористичного удару 31 червня по Кривому Рогу. Тим часом ті, кому вдалося вижити, намагаються потрапити до своїх квартир у зруйнованій дев’ятиповерхівці, аби забрати вцілілі речі. Декому з нижніх поверхів це вдається. Мешканці ж горішніх, куди було пряме влучання російського Іскандера, зробити того не можуть через загрозу обвалу.

У пам’ять про шістьох загиблих місцеві жителі створили меморіал – до будинку несуть квіти та іграшки. Серед тих, кого вбили росіяни – мама із 10-річною донькою та жінка, яка працювала завучкою у місцевій школі. Ще однією жертвою став чоловік, який під’їхав до будинку у момент прильоту. Двоє людей загинуло і біля будівлі криворізького коледжу.

На місці балкону з вітальнею тепер чорна діра. В одній з квартир пан Павло Слободян прожив 39 років. Зранку у понеділок дружина Валентина пішла до лікарні, а він залишився вдома з 12-річною онукою Софією. Під час атаки чоловік був у ванній кімнаті, онучка – у спальні. Після першого вибуху чоловік заледве з онукою пройшли кілька метрів до коридору, коли стався другий вибух – то було пряме влучання у їхній дім.

Дідусь заспокоїв онуку, вхопив тривожну валізку з документами, і родина побігла у підʼїзд. Павло каже, що на сходах побачив скривавлених сусідів. А як спустилися у двір – першу жертву.

Дружина Валентина у той час встигла від’їхати від будинку маршруткою кілька зупинок. Каже, що як почула один, а потім другий вибух, зрозуміла – то у її район. Жінка згадує: щосили бігла у напрямку дому і дзвонила рідним. Чоловіка Валентини посікло склом, онучка забила коліно. Жінка говорить, що дитина і досі перебуває у важкому психоемоційному стані.

Родина змогла зайти у своє помешкання на другий день після прильоту. Нині вже не можна – є ризик обвалу. Постраждало загалом 82 людини. У місті третій день працює штаб із фіксації пошкоджень та видання будівельних матеріалів постраждалим мешканцям. Тут прийняли 570 заяв.

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