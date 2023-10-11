Удар по селу Гроза: СБУ знає зрадників | Україні передадуть ракети | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Виступ Зеленського на Рамштайні у Брюсселі;

– Виступ глави Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі;

– Заява президента Україні на Рамштайні;

– Столтенберг підтримав Зеленського на Рамштайні;

– Зеленський закликав лідерів приїхати в Ізраїль;

– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу;

– Leopard 2 — переваги німецького танка на фронті;

– Прощання у столиці з Ніною Матвієнко.

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