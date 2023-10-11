Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Удар по селу Гроза: СБУ знає зрадників | Україні передадуть ракети | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Виступ Зеленського на Рамштайні у Брюсселі;
– Виступ глави Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі;
– Заява президента Україні на Рамштайні;
– Столтенберг підтримав Зеленського на Рамштайні;
– Зеленський закликав лідерів приїхати в Ізраїль;
– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу;
– Leopard 2 — переваги німецького танка на фронті;
– Прощання у столиці з Ніною Матвієнко.
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