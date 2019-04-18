Угіддя, ферма і переробка в одному місці: новий молочний завод на Вінничині

Уже не копіювати, а конкурувати з іноземними виробниками молока, сирів та йогуртів можуть українські заводи.

Нове підприємство на Вінниччині не лише працює за міжнародними стандартами, а й за своїми технологіями натуральності. Там за добу обробляють лише 5 тонн молока. Але це молоко, яке надоїли від власних корів, які вигодували кормом, що росте на власних полях.

Біля ферм для двох сотень корів вирощують кукурудзу, пшеницю й сіно. Склад корму розробляли довго. Все для великих надоїв.

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Молочний комплекс – чи не перший в Україні, де все поряд. Свої угіддя, ферма і переробка – цей замкнений цикл заради безпеки молочки. Від приватних господарств молока не приймають. Сировина не контактує з повітрям, а відтак не хапає шкідливих бактерій. І жодних стабілізаторів і барвників. Продукція натуральна.

На підприємстві планують збільшити поголів’я корів, які даватимуть молоко на м’які сири і масло. Розширення асортименту потребуватиме додаткових робочих рук. Працюють тут місцеві. Оплата погодинна – в середньому щодня люди заробляють по 400-500 грн.

Якісний продукт доступний і за ціною. Літр молока чи кефіру коштує до 35 грн. Незабаром комплекс доповнить готель, влаштовуватимуть екскурсії на натуральне виробництво.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що додають у масло замість молока та як відрізнити підробку.

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