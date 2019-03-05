Угода на $18 млрд: США поставлятиме газ до Китаю
Китай закуповуватиме скраплений газ у Сполучених Штатах.
Домовленості досягли в рамках врегулювання торговельних розбіжностей між країнами. Угоду про поставки підпишуть китайська державна нафтохімічна компанія та американська фірма Cheniere Energy. Сума – $18 млрд. Початок поставок – 2023 рік.
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Американський газ в Китаї стане конкурентом російському. Скраплене блакитне паливо росіяни постачають китайцям з минулого року, а незабаром Газпром розраховує почати подачу звичайного газу через провід Сила Сибіру, який добудують наприкінці року.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Китай показав фото зворотної сторони Місяця.