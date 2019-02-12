Угода про припинення шатдауну: усі деталі та чому Трамп може бути проти

В США республіканці та демократи близькі до того, щоб домовитися про бюджет і скасувати шатдаун, коли чиновники протягом останніх тижнів не отримували зарплат.

Ключова проблема протистояння – нав’язливе бажання президента Трампа будувати стіну проти мігрантів з Мексикою.

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Напередодні законодавцям вдалося досягнути певної угоди щодо посилення безпеки на кордоні, і якщо її підпише президент, то другого шатдауна вдасться уникнути. І Вашингтон буде працювати.

У цій угоді прописані понад $1,3 млрд на бар’єр на кордоні з Мексикою. Це в чотири рази менше, ніж просив президент Дональд Трамп. Тому на засіданні кабінету він заявив, що вивчає угоду і розглядає пропозиції взяти гроші деінде. Він не сказав, чи точно підпише цей документ, але звучав досить оптимістично.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що держслужбовців у США почали годувати волонтери.

Опубліковано Лютий, 12 в 22:07



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