Угода про припинення шатдауну: усі деталі та чому Трамп може бути проти
В США республіканці та демократи близькі до того, щоб домовитися про бюджет і скасувати шатдаун, коли чиновники протягом останніх тижнів не отримували зарплат.
Ключова проблема протистояння – нав’язливе бажання президента Трампа будувати стіну проти мігрантів з Мексикою.
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Напередодні законодавцям вдалося досягнути певної угоди щодо посилення безпеки на кордоні, і якщо її підпише президент, то другого шатдауна вдасться уникнути. І Вашингтон буде працювати.
У цій угоді прописані понад $1,3 млрд на бар’єр на кордоні з Мексикою. Це в чотири рази менше, ніж просив президент Дональд Трамп. Тому на засіданні кабінету він заявив, що вивчає угоду і розглядає пропозиції взяти гроші деінде. Він не сказав, чи точно підпише цей документ, але звучав досить оптимістично.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що держслужбовців у США почали годувати волонтери.