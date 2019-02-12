Угода про припинення шатдауну: усі деталі та чому Трамп може бути проти

В США республіканці та демократи близькі до того, щоб домовитися про бюджет і скасувати шатдаун, коли чиновники протягом останніх тижнів не отримували зарплат.

Ключова проблема протистояння – нав’язливе бажання президента Трампа будувати стіну проти мігрантів з Мексикою.

Читайте: Шатдаун у США: частина уряду призупиняє роботу через стіну Трампа

Напередодні законодавцям вдалося досягнути певної угоди щодо посилення безпеки на кордоні, і якщо її підпише президент, то другого шатдауна вдасться уникнути. І Вашингтон буде працювати.

У цій угоді прописані понад $1,3 млрд на бар’єр на кордоні з Мексикою. Це в чотири рази менше, ніж просив президент Дональд Трамп. Тому на засіданні кабінету він заявив, що вивчає угоду і розглядає пропозиції взяти гроші деінде. Він не сказав, чи точно підпише цей документ, але звучав досить оптимістично.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що держслужбовців у США почали годувати волонтери.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп незадоволений угодою щодо стіни на кордоні з Мексикою – ЗМІ
У США поліцейські застрелили темношкірого, який заснув у машині з пістолетом
США збільшить кількість своїх військ у Польщі
Аномалії у США: Гаваї та Неваду засипало снігом
Росія може займатися створенням бойових супутників – розвідка США
Шатдаун скасовується: у Конгресі домовилися про стіну з Мексикою
Дженніфер Еністон – 50! Секрети краси і найсексуальніші образи актриси
Може пролетіти 560 км: США почали розробку нової авіабомби

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка