Угорщина відкрила КПП Чоп – Загонь для українців

Угорщина відкрила кордон для українців які транзитом прямують на захід Європи. Для цього працює пункт пропуску Чоп – Загонь.

Перетнути кордон можна щодня з 17 до 21 години. Лише на автомобілі чи мікроавтобусі, у якому не більше 9 людей.

На транспортні засоби угорці наклеюють жовті попереджувальні знаки. Їхати територією країни можна лише за чітко визначеним маршрутом. Інакше штраф.

Угорці перевіряють стан здоров’я усіх. Основна ж вимога – кожен українець має надати документи, які підтверджують, що його у країнах західної Європи чекають. Поки що на кордоні ажіотажу немає.

Із країни виїжджає лише кілька десятків людей за добу. А от додому наші заробітчани повертаються масово. Щодоби понад півтисячі.

Факти ICTV раніше писали про те, як працювали карантинні КПП у Києві.

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