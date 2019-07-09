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Ухвалити Виборчий кодекс і проголосувати за призначення – пленарний тиждень у ВР

У Верховній Раді розглядають поправки до проекту нового Виборчого кодексу, який хочуть ухвалити вже цього четверга. Внесено було понад чотири тис. правок.

Останній пленарний тиждень парламенту 8-го скликання має завершитися результативними голосуваннями. Так оптимістично звернувся до народних обранців спікер Андрій Парубій. Він закликав усіх депутатів обов’язково прийти на засідання у четвер, адже тоді Рада може ухвалити не лише Виборчий кодекс, але й проголосувати за кадрові призначення нового президента.

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Один з авторів Виборчого кодексу перший заступник голови Комітету з правової політики та правосуддя Леонід Ємець теж налаштований оптимістично. Він впевнений – цю важливу обіцянку депутати повинні обов’язково ухвалити. Адже нові Виборчі правила та відкриті і списки дозволять, насамперед, змінити багаторічну систему, яка фактично закривала дорогу в парламент для молодих фахових людей.

Водночас опозиціонери, а особливо Опоблок не втомлюється критикувати роботу парламенту 8-го скликання. Там чекають, що наступний склад буде іншим.

У Батьківщині пропонують не чекати на новий парламент та уряд.

До слова, поправки до Виборчого кодексу: що розглядає Рада в останній тиждень роботи.

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