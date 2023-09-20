Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Ухилянтів стало БІЛЬШЕ, а на Київщині підірвався на міні АВТОМОБІЛЬ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– На Київщині легковий автомобіль наїхав на міну — деталі трагедії;
– Верховна Рада підтримала позицію президента щодо відкриття е-декларацій;
– Міністр фінансів представив проєкт бюджету на 2024 рік — що змінилось;
– Парламент ухвалив законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб;
– Побиття в Самбірському ТЦК: як зав’язався скандал;
– Майже 250 чоловіків-ухилянтів затримано — дані ДПСУ за вересень;
– СБУ затримала у Черкасах чоловіка, який вимагав гроші з родин загиблих воїнів;
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