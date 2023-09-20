Ухилянтів стало БІЛЬШЕ, а на Київщині підірвався на міні АВТОМОБІЛЬ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– На Київщині легковий автомобіль наїхав на міну — деталі трагедії;

– Верховна Рада підтримала позицію президента щодо відкриття е-декларацій;

– Міністр фінансів представив проєкт бюджету на 2024 рік — що змінилось;

– Парламент ухвалив законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб;

– Побиття в Самбірському ТЦК: як зав’язався скандал;

– Майже 250 чоловіків-ухилянтів затримано — дані ДПСУ за вересень;

– СБУ затримала у Черкасах чоловіка, який вимагав гроші з родин загиблих воїнів;

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