Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Авто

Укравтодор запустив перший комплекс, який зважуватиме фури під час руху

Укравтодор запустив перший комплекс, який зважуватиме фури під час руху.

Металеві пластини, детектори руху та чутливі камери встановили на під’їздах до столиці. Система зважування також збирає загальну інформацію про автівки на швидкості до 130 км за год.: висоту причепу, його ширину, тиск коліс на асфальт, фіксує номер автомобіля та обличчя водія.

Читайте: В Укравтодорі хочуть посилити штрафи за перевищення швидкості

Зібрана інформація одразу потрапляє до працівників Укртрансбезпеки і поліції, які потім перехоплюють порушника та виписують штраф. Система вже діє на двох ділянках Житомирської траси. Цьогоріч планують відкрити 6 таких пунктів, вартість проекту майже 7 млн доларів США.

До слова, що сказали в Укравтодорі про скасування жовтого сигналу світлофора.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна отримає на дороги від банків Європи кредит у €900 млн
Голова Укравтодору має намір піти у відставку – Криклій
Рекордна сума: скільки у 2020 році виділять на дороги
Траса Запоріжжя-Маріуполь. Коли та наскільки якісно відремонтують
Вантажівки заблокують Одесу, жителі мають намір перекривати дороги – депутати міськради
Автозважування фур: 6 пунктів WiM запустять у жовтні
В Україні планують ввести плату для фур за проїзд дорогами
Причина обвалення моста у Харкові – версія Укравтодору

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка