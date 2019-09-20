Укравтодор запустив перший комплекс, який зважуватиме фури під час руху

Укравтодор запустив перший комплекс, який зважуватиме фури під час руху.

Металеві пластини, детектори руху та чутливі камери встановили на під’їздах до столиці. Система зважування також збирає загальну інформацію про автівки на швидкості до 130 км за год.: висоту причепу, його ширину, тиск коліс на асфальт, фіксує номер автомобіля та обличчя водія.

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Зібрана інформація одразу потрапляє до працівників Укртрансбезпеки і поліції, які потім перехоплюють порушника та виписують штраф. Система вже діє на двох ділянках Житомирської траси. Цьогоріч планують відкрити 6 таких пунктів, вартість проекту майже 7 млн доларів США.

До слова, що сказали в Укравтодорі про скасування жовтого сигналу світлофора.

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