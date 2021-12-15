Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Космос

Україна допоможе NASA відправити астронавтів на Місяць: підготовка вже розпочалася

Оксана Лотоцька журналіст програми Факти ICTV

Україна допоможе космічному агентству NASA відправити астронавтів на Місяць. Зараз повним ходом йде розробка ракети та перевірка двигунів. Майбутні гості супутника теж не сидять без діла — готуються до найважливішого польоту у їхньому житті. 

Зараз керівництво агенції NASA перевіряє готовність двигунів. Чотири двигуни RS-25 стануть ключовою частиною найпотужнішої ракети в історії – Space Launch System. 

– Вже у лютому ці двигуни будуть протестовані в реальних умовах. Завдяки їм людина знову потрапить на Місяць і повернеться назад, — розповідає адміністратор NASA Біл Нельсон.

NASA перенесло початок місії з 2024 на 2025 рік. Агенція визнає: політ на Місяць — це одне з найскладніших завдань в історії людства. Найбільша увага — до безпеки польоту. 

– Я вже літала з подібними двигунами у космос і це було неймовірно. Але нинішній варіант — ще кращий і надійніший, — ділиться враженнями заступниця адміністратора НАСА Пем Мелрой.

Тим часом майбутні астронавти вивчають не лише системи корабля, але й освоюють геологію під керівництвом учених. Адже спочатку на Місяці, а потім на Марсі, вони досліджуватимуть склад ґрунту та скель. І робитимуть це як вручну, так і за допомогою приладів. 

– Ми, астронавти, маємо не просто долетіти на кораблі та ремонтувати його за потреби. Наукові експерименти – важлива частина нашої роботи – ми повинні володіти найкращими технологіями. Фактично, будемо руками й очима вчених на Землі, – розповідає астронавт Європейської космічної агенції Андреас Могенсен.

Тренування проводять на Канарах на острові Лансароте, де часті виверження вулкана.

Астронавти тренуються в каньйонах, схожих на ті, які вони побачать на Місяці та на Марсі. Використовують і 3D-моделі супутника Землі та Червоної планети — у шоломах віртуальної реальності. Але кажуть — досвід гірських походів найбільше стане їм у пригоді.

Політ на місяць відбуватиметься в рамках проєкту Артеміда — його навіть Сполучені Штати не можуть реалізувати самотужки. Тому в програмі беруть участь 13 країн, серед яких і Україна. КБ Південне з Дніпра розробляє посадковий модуль на Місяць.

Читайте
Крутіший за Hubble у всьому: NASA відправить у космос новий телескоп Джеймс Вебб

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розвивають свій космічний потенціал удвічі швидше: КНР може випередити США до 2030
Розвивають свій космічний потенціал удвічі швидше: КНР може випередити США до 2030
США у січні запустять у космос український супутник Січ-2-30
США у січні запустять у космос український супутник Січ-2-30
Космос як театр воєнних дій: кому вигідні масштабні випробування на орбіті
Космос як театр воєнних дій: кому вигідні масштабні випробування на орбіті
Крутіший за Hubble у всьому: NASA відправить у космос новий телескоп Джеймс Вебб
Крутіший за Hubble у всьому: NASA відправить у космос новий телескоп Джеймс Вебб
ЄС рішуче засудив випробування протисупутникової зброї Росією
ЄС рішуче засудив випробування протисупутникової зброї Росією
У ЄС обурені через ракетний удар Росії по супутнику
У ЄС обурені через ракетний удар Росії по супутнику
Ракета Vega з українським двигуном доставила супутники на орбіту
Ракета Vega з українським двигуном доставила супутники на орбіту
В NASA засудили Росію за випробування протисупутникової зброї
В NASA засудили Росію за випробування протисупутникової зброї
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка