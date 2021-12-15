Україна допоможе NASA відправити астронавтів на Місяць: підготовка вже розпочалася

Україна допоможе космічному агентству NASA відправити астронавтів на Місяць. Зараз повним ходом йде розробка ракети та перевірка двигунів. Майбутні гості супутника теж не сидять без діла — готуються до найважливішого польоту у їхньому житті.

Зараз керівництво агенції NASA перевіряє готовність двигунів. Чотири двигуни RS-25 стануть ключовою частиною найпотужнішої ракети в історії – Space Launch System.

– Вже у лютому ці двигуни будуть протестовані в реальних умовах. Завдяки їм людина знову потрапить на Місяць і повернеться назад, — розповідає адміністратор NASA Біл Нельсон.

NASA перенесло початок місії з 2024 на 2025 рік. Агенція визнає: політ на Місяць — це одне з найскладніших завдань в історії людства. Найбільша увага — до безпеки польоту.

– Я вже літала з подібними двигунами у космос і це було неймовірно. Але нинішній варіант — ще кращий і надійніший, — ділиться враженнями заступниця адміністратора НАСА Пем Мелрой.

Тим часом майбутні астронавти вивчають не лише системи корабля, але й освоюють геологію під керівництвом учених. Адже спочатку на Місяці, а потім на Марсі, вони досліджуватимуть склад ґрунту та скель. І робитимуть це як вручну, так і за допомогою приладів.

– Ми, астронавти, маємо не просто долетіти на кораблі та ремонтувати його за потреби. Наукові експерименти – важлива частина нашої роботи – ми повинні володіти найкращими технологіями. Фактично, будемо руками й очима вчених на Землі, – розповідає астронавт Європейської космічної агенції Андреас Могенсен.

Тренування проводять на Канарах на острові Лансароте, де часті виверження вулкана.

Астронавти тренуються в каньйонах, схожих на ті, які вони побачать на Місяці та на Марсі. Використовують і 3D-моделі супутника Землі та Червоної планети — у шоломах віртуальної реальності. Але кажуть — досвід гірських походів найбільше стане їм у пригоді.

Політ на місяць відбуватиметься в рамках проєкту Артеміда — його навіть Сполучені Штати не можуть реалізувати самотужки. Тому в програмі беруть участь 13 країн, серед яких і Україна. КБ Південне з Дніпра розробляє посадковий модуль на Місяць.

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