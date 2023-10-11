Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Україна досі не визнала ХАМАС терористами | ЗСУ збили Су-25 РФ | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Володимир Зеленський уперше особисто долучився до Рамштайну;
– ЗСУ збили російський винищувач Су-25;
– Обстріл Сумщини 10.10.2023 — загинула дитина;
– Обстріл Харківщини 11.10.2023 — є пошкодження;
– Обстріл Дніпропетровщини — сюжет;
– Війна в Ізраїлі — загинуло троє українців;
– Україна досі не визнала ХАМАС терористами — чому;
– Школяр з Харківщини власноруч збирає дрони-камікадзе.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:00 (11.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.