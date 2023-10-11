Україна досі не визнала ХАМАС терористами | ЗСУ збили Су-25 РФ | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Володимир Зеленський уперше особисто долучився до Рамштайну;

– ЗСУ збили російський винищувач Су-25;

– Обстріл Сумщини 10.10.2023 — загинула дитина;

– Обстріл Харківщини 11.10.2023 — є пошкодження;

– Обстріл Дніпропетровщини — сюжет;

– Війна в Ізраїлі — загинуло троє українців;

– Україна досі не визнала ХАМАС терористами — чому;

– Школяр з Харківщини власноруч збирає дрони-камікадзе.

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