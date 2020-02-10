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Україна – друг, РФ – агресор: круглий стіл Відносини України та США

Відносини України та США нині отримують нові перспективи, адже після того, як президента Трампа виправдав Сенат і імпічмент усунули з порядку денного, пауза у відносинах Києва і Вашингтона припиняється. Про це говорили під час круглого столу, організованого фондом Віктора Пінчука й Атлантичної Ради.

Америку більше не лихоманить від ймовірного імпічменту Дональда Трампа. Відставку президента конгресмени у більшості не підтримали, Білий Дім видихнув з полегшенням. На запрошення Фонду Віктора Пінчука до столиці прилетіла ціла американська делегація, за участі колишніх послів у Європі, щоб провести круглий стіл із українськими політиками.

Запрошені гості кажуть, якщо і була певна пауза між Києвом і Вашингтоном – вона минула.

Для України зустріч з американськими високопосадовцями – це шанс змінити негативний образ, який так активно поширювала російська пропаганда. Розповідати про наші успіхи – як противага фейковим новинам.

Факти ICTV раніше писали про те, що кандидата на посла США в Україні вже визначено.

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