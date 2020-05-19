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Україна готова закачати в свої підземні сховища газ для потреб Європи

З такими великими запасами газу в підземних сховищах Україна з опалювального сезону ще не виходила. Нині в них понад 17 млрд кубів. А попереду ще цілий сезон закачування. Тож на наступну зиму нам блакитного палива точно вистачать, і не тільки нам.

Українські підземні сховища газу всерйоз зацікавили європейців. А вітчизняний оператор ГТС спільно з словацькими колегами вже зробили західним трейдерам вигідні логістичні пропозиції. Їм така співпраця цікава. Адже в Європі сховища нині також практично повні.

Проте запастися дешевим газом хочеться. Тим часом в Україні досі є вільні потужності  до 10 млрд кубів на рік. Вітчизняні газовики очікують, що половину з них європейці цього року точно використають. У підсумку Україна заробить приблизно  50 млн доларів, а також зарекомендує себе на газовому ринку ЄС. З фінансової точки зору ми для європейців  дуже привабливі.

Крім того, успішна інтеграція України в європейський газовий ринок може стати ще одним цвяхом у труну Північного потоку-2. З економічної точки зору цей проект Європі нині не потрібен. Наша ГТС здатна забезпечити весь необхідний транзит з Росії.

Факти ICTV раніше писали про те, що ціна на газ для населення може знизитись.

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