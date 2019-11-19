Україна і Чехія домовилися перезапустити відносини між державами

Про домовленості заявили після зустрічі український президент Володимир Зеленський і чеський прем’єр Андрій БАбіш.

Переговори назвали насиченими та конкретними. Однією з основних тем стала економічна співпраця. Бабіш зауважив, що чеські інвестори стежать за реформами в Україні. Адже зацікавлені у співпраці з українськими підприємцями. Подякував за теплий прийом і запросив Володимира Зеленського до Праги. Той попросив вибачення, що не поголився. Пояснив, – це забобони. Вирішив не голитися поки не повернуться українські кораблі, які Росія захопила разом з моряками торік, і які під тиском світової спільноти таки погодилася віддати. Також український лідер подякував Чехії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави.

Факти ICTV раніше писали про те, що Зеленський на нормандській зустрічі має намір говорити про терміни припинення війни

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