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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Україна імпортує скло з Білорусі? | В армії дронів новий рекорд | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Сьогодні, 02.10.23, ворог запустив по Україні 7 шахедів, завдав 5 ракетних та 39 авіаційних ударів;

– Ситуація на східному фронті – наживо з Донецької області;

– Наслідки обстрілу Херсонщині 02.10.23;

– У Києві відбувається засідання Європейської Ради;

– Лідери ключових комітетів США підтвердили стійку двопартійну підтримку України;

– Ганна Маляр про темпи контрнаступу ЗСУ;

– Військовий Богдан Шаніков про службу в ЗСУ, травму хребта на передовій та депресію;

– Доброволець ЗСУ ремонтує пошкоджену в боях стрілецьку зброю;

– Презентували стратегію відновлення Чернігова;

– Чому Україна імпортує скло з Білорусі?;

– З 2 жовтня 2023 курс валют визначатиме не НБУ, а Міжбанк – що зміниться?

– Армія дронів знищила рекордну кількість артилерії, 69 російських гармат і 17 артилерійських установок;

– Прикордонники зі Сталевого кордону нищать ворожу техніку;

– Про притулки на колесах, які допомагають безпритульним тваринам.

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