Україна імпортує скло з Білорусі? | В армії дронів новий рекорд | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
– Сьогодні, 02.10.23, ворог запустив по Україні 7 шахедів, завдав 5 ракетних та 39 авіаційних ударів;
– Ситуація на східному фронті – наживо з Донецької області;
– Наслідки обстрілу Херсонщині 02.10.23;
– У Києві відбувається засідання Європейської Ради;
– Лідери ключових комітетів США підтвердили стійку двопартійну підтримку України;
– Ганна Маляр про темпи контрнаступу ЗСУ;
– Військовий Богдан Шаніков про службу в ЗСУ, травму хребта на передовій та депресію;
– Доброволець ЗСУ ремонтує пошкоджену в боях стрілецьку зброю;
– Презентували стратегію відновлення Чернігова;
– Чому Україна імпортує скло з Білорусі?;
– З 2 жовтня 2023 курс валют визначатиме не НБУ, а Міжбанк – що зміниться?
– Армія дронів знищила рекордну кількість артилерії, 69 російських гармат і 17 артилерійських установок;
– Прикордонники зі Сталевого кордону нищать ворожу техніку;
– Про притулки на колесах, які допомагають безпритульним тваринам.
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