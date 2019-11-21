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Україна має високі шанси перемогти РФ у Гаазькому трибуналі: що загрожує Кремлю

Майже три роки тому Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі – це головний судовий орган ООН – і звинуватила Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій, які вона підписала, а отже зобов’язалась виконувати – Про протидію фінансуванню тероризму та Про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Якщо простіше, перший документ стосується підтримки бойовиків на сході України, другий – порушення прав людей у Криму.

Зникнення активістів, незаконні обшуки, безпідставні затримання і судилища. Так вже шостий рік у анексованому Криму розправляються із тими, хто відкрито не визнає влади кремлівських ставлеників.

Серед усіх злочинів кремля на Донбасі у цій справі фігурують такі: збиття малазійського Boeing, обстріли житлових кварталів Маріуполя та Краматорська, розстріл цивільного автобусу біля Волновахи та вибухи під час мирного мітингу у Харкові в лютому 2015-го. Україна хоче, щоб міжнародний трибунал визнав – за всіма цими злочинами стоїть вище керівництво Російської Федерації.

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Росія, звісно ж, пробувала заблокувати справу, як це вже було із Грузією. Наполягала, що Гаазький трибунал не має права розглядати цей спір. Але програла. І ось напередодні суд дав Кремлю рік, щоб там таки пошукали контраргументи. А це означає, що Москві тепер не викрутитися.

Звісно ж, у висунутих звинуваченнях лише мізерна частка злочинів Кремля. Але й так поданий до Гааги меморандум важить 90 кілограмів. І остаточний вердикт у цій справі з’явиться нескоро. Росія, очевидно, й надалі заводитиме своєї старої пісні про громадянський конфлікт в Україні. Але вітчизняні юристи та дипломати певні: Україна має високі шанси на перемогу.

Інша справа, чи виконає Росія рішення суду. Щоб якась держава відмовилася це робити, такого в історії ще не було. Але це ж Росія. Навіть, якщо Україна виграє, це не означає, що Росія поверне Крим і забереться з Донбасу. Але вона змушена буде, принаймні, виплатити компенсацію. ЇЇ ще, до речі, належить порахувати.

Головна проблема в тому, що інструменту, який би змусив переможеного виконувати рішення Міжнародного суду ООН, не існує. Це на совісті відповідача. Але навіть сам факт перемоги над Кремлем посилив би позиції України на міжнародній арені і дав би підстави просити світ про посилення санкцій проти агресорки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу про тортури в РФ.

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