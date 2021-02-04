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Україна може купувати надлишки вакцини проти Covid-19 у інших країн – МОЗ

Україна може закуповувати надлишки вакцини проти коронавірусу в інших країн.

Про такі наміри заявили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

Також у четвер, 4 лютого, держава має узгодити деталі контракту на постачання ще однієї вакцини впродовж 2021 року.

Читайте: Україна готується до укладання нового контракту на постачання Covid-вакцини

Водночас вакцинація проти коронавірусу в Україні має стартувати 15 лютого. Початок процесу залежить від постачання речовини.

Другий етап імунізації планують на березень.

Вакцинація проти коронавірусу

Імунізація проти вірусу у країні відбуватиметься вакциною компанії Pfizer.

Пізніше Україна має отримати речовину від розробника AstraZeneca.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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