Україна може купувати надлишки вакцини проти Covid-19 у інших країн – МОЗ
Україна може закуповувати надлишки вакцини проти коронавірусу в інших країн.
Про такі наміри заявили у Міністерстві охорони здоров’я країни.
Також у четвер, 4 лютого, держава має узгодити деталі контракту на постачання ще однієї вакцини впродовж 2021 року.
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Водночас вакцинація проти коронавірусу в Україні має стартувати 15 лютого. Початок процесу залежить від постачання речовини.
Другий етап імунізації планують на березень.
Вакцинація проти коронавірусу
Імунізація проти вірусу у країні відбуватиметься вакциною компанії Pfizer.
Пізніше Україна має отримати речовину від розробника AstraZeneca.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.
2021-02-04