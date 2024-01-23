Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Україна може заборонити транспортне сполучення з РФ на 50 років | Новини Факти ICTV за 22.01.2024
– Зведення Генштабу 22.01.2024.
– Сили спеціальних операцій показали як знищують російську техніку на півдні.
– Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити план дій для збереження національної ідентичності українців у РФ.
– Україна може заборонити будь-яке транспортне сполучення з РФ на 50 років.
– Печерський райсуд відправив під варту Романа Гринкевича.
– Справа Ігоря Мазепи: що відомо.
– Урядовці зустрічалися з бізнесом і обговорили всі гострі питання – Зеленський.
– Майже тисяча жителів Луцька у центрі міста розгорнули 200-метровий синьо-жовтий стяг.
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