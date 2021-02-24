Україна надихає: історія відомої художниці Тетяни Яблонської

Серед українських митців найбільш упізнавані – режисер Сергій Параджанов та художниця Тетяна Яблонська.

Її картини не були одноманітними – Тетяна Яблонська пробувала себе у різних стилях і вкладала душу у свої твори.

Вона росіянка, яка приїхала в Україну і залишилась, не погодившись на переїзд. Її картини показували у Італії, Бельгії, Угорщині. Альбоми з її картинами і нині друкують за кордоном. В Україні, після багаторічної перерви, вийшла унікальна книга спогадів зі щоденників Тетяни Яблонської – з її картинами та фотографіями.

Родина Яблонських їхали з СРСР за кордон – і зачепилась в Україні. Батько врешті доїхав до омріяної Німеччини, а матері з трьома дітьми довелось виживати. Під час війни в евакуації Тетяна Яблонська працювала колгоспницею. Ймовірно звідти – щире захоплення хлібом – як на однойменній картині. Вона була написана у врожайних 1948-1949 роках. Робота отримала сталінську премію і опинилась на Бієнале у Венеції і Бельгії.

У Яблонської було визнання у Радянському Союзі, але попри це, підписала колективного листа, аби заарештованому за вольнодумство художникові Опанасу Заливасі дозволили малювати у тюрмі. Велика художниця зізнається у щоденнику про свій страх – цьому присвячений цілий розділ.

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Відверті зізнання – в унікальній книжці з її щоденників, картин і фотографій, що нещодавно побачила світ. На відміну від країн Європи, в Україні вже давно не виходили альбоми художниці.

Тетяну Яблонську надихала Україна – її кольорами, людськими сюжетами. Художниця тут пробувала різні стилі, окрім соцреалізму. Вона нікуди звідси не поїхала. А її оригінальні мотанки досі прикрашають майстерню.

Онука художниця Ірина Зайцева зазначила, що бабуся привчала усіх до праці і як долати свої лінощі заради мети.

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Коли Тетяна Яблонська малювала – часто співала. Також вона займалась йогою, ходила у брючних костюмах. З подорожей Італією та Іспанією привезла десятки ескізів, які перетворились на картини.

Навіть коли від хвороби віднялась права рука – Яблонська навчилась малювати лівою. Така була її жага до творчості.

Час дозволяє інакше подивитись на картини Яблонської, і певно у них щось є – тому і нині її роботи не залишають байдужими.

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