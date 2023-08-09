Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Політика
Оксана Михайлова, журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок

Сьогодні, 9 серпня, ювілей у другого президента України – Леоніда Кучми. Він – єдиний український очільник, який двічі обіймав цю посаду.

Складно вмістити в один матеріал навіть саме лише перелічування здобутків нашої держави за десять років його президентства.

Ухвалення Конституції, порятунок національної економіки, запровадження національної валюти – гривні, розвиток української мови та культури. За його каденції Росія двічі намагалася окупувати Крим, але щоразу Кучма давав жорстку відсіч агресору.

Однак і після відходу від великої політики Кучма не припинив працювати заради України, особливо після початку війни, яку розв’язала Росія.

Кілька років він представляв державу на переговорах щодо Донбасу, його Президентський фонд Україна опікується обдарованими молодими інженерами, які прагнуть працювати на українську оборонну промисловість.

Війна в Україні, Конституція України, Леонід Кучма, Президент України, Українська мова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя
Запуск ракети Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь