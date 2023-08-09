Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок

Сьогодні, 9 серпня, ювілей у другого президента України – Леоніда Кучми. Він – єдиний український очільник, який двічі обіймав цю посаду.

Складно вмістити в один матеріал навіть саме лише перелічування здобутків нашої держави за десять років його президентства.

Ухвалення Конституції, порятунок національної економіки, запровадження національної валюти – гривні, розвиток української мови та культури. За його каденції Росія двічі намагалася окупувати Крим, але щоразу Кучма давав жорстку відсіч агресору.

Однак і після відходу від великої політики Кучма не припинив працювати заради України, особливо після початку війни, яку розв’язала Росія.

Кілька років він представляв державу на переговорах щодо Донбасу, його Президентський фонд Україна опікується обдарованими молодими інженерами, які прагнуть працювати на українську оборонну промисловість.

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