Україна не залишиться без газу: запаси перевищили 7-річний максимум

Взимку Україна не залишиться без газу. Нині його запаси у підземних сховищах перевищили 7-річний максимум.

Вже маємо майже 19 млрд кубометрів газу і щоденно продовжуємо закачувати.

Нинішнього запасу вистачить на весь опалювальний сезон, запевняють у Нафтогазі.

Всього ж планують накопичити до 20 мільярдів кубів для енергетичної безпеки країни.

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До слова, ціни на газ у Європі обвалилися до найнижчого за останні 10 років рівня.

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