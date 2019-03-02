Україна отримає два військові катери США

Два американські військові катери, передані Україні, прибудуть у розпорядження вітчизняного флоту вже цьогоріч.

Про це повідомив в Одесі заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Це вже майно України, заявив американський дипломат.

Поки кораблі ще не готові перетнути океан. Однак над цим працюють. Військові катери дадуть Україні нові можливості в патрулюванні Чорного моря, і стримуватимуть російську агресію в регіоні.

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До слова, нові санкції США щодо РФ запропонували ввести проти російського кораблебудівного сектора.

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